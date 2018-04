Taavi Aas kaalub poliitilist vastutust ja TLT nõukogust tagasi astumist

«Ma ei välista seda, et lahkun linnatranspordi nõukogust, aga enne seda tahan sada selgust, mis ja kuidas toimus. Järgmise nädala neljapäeval on nõukogu erakorraline koosolek ja pärast seda veel üks koosolek. Kuulame ära siseaudiitori ja sisekontrolöri teenistuse. Pärast neid kahte nõukogu koosolekut on pilt kindlasti selgem,» ütles Aas täna Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil.