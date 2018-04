Ignar Fjuk asub ajutiselt linnaplaneerimise ametit juhtima

«Mul on selle üle, et Ignar Fjuk selle pakkumise vastu võttis väga hea meel,» ütles linnapea Taavi Aas. «Tema linnaplaneerimisalane pädevus ei vaja pikemat tutvustust, kindlasti tõuseb tema osalusest kasu kogu linnaplaneerimisalasele tegevusele pealinnas.»

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri erialal 1976. aastal cum laude lõpetanud Ignar Fjuk (65) on Eesti Arhitektide Liidu liige aastast 1981. Alates 1989. aastast tegutseb Fjuk temale endale kuuluvas Arhitektuuribüroo Ignar Fjuk OÜ.

Ignar Fjuk oli Eesti Loominguliste Liitude Kultuurinõukogu asutaja ja esimene eesistuja (1987-1989), Rahvarinde eesistuja (1991-1992), Eesti Ülemnõukogu liige (1990-1992) ja Ülemnõukogu Presiidiumi liige (1991-1992). Ignar Fjuk on deklaratsiooni «Eesti NSV suveräänsusest» (1988) algteksti autor ja 1989. aastal vastu võetud keeleseaduse ja kodakondsusseaduse eelnõude üks koostajaist.

Fjuk on olnud Eesti Kongressi, Eesti Komitee ja Põhiseaduse Assamblee liige. Ta oli aastail 1992-2003 Riigikogu liige, on olnud Erastamisagentuuri nõukogu liige, Tallinna Visiooninõukoja liige ja on Eesti Kultuurkapitali Arhitektuuri Sihtkapitali nõukogu liige.