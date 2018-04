Solman: Tallinna linnavalitsus peab korraldama linnakodanike elu, mitte ahnitsema terve Eesti ressursse enda taskusse

Alustame Taavi Aasa süüdistusest, et IRL tahab tasuta ühistranspordi ära keelata. Ei taha ja ei soovi – me aktsepteerime ühiskondlikku soovi saada «tasuta» ühistransporti, kui ühishüve, mis on leidnud elanike vaikiva heakskiidu.

Kõik teavad samas, et tasuta lõunaid ei ole, kuigi Tallinnas on bussi- trammi- ja trollisõit linnaelanikule tasuta ja sellele on lisandunud ka Elroni rong. Keegi maksab linna kehvavõitu, kuid siiski tasuta bussisõidu niikuinii kinni. See keegi, kes Tallinna tasuta ühistranspordi kinni maksab, on lisaks Tallinna maksumaksjale teised Eesti inimesed, eeskätt lähivaldade elanikud, aga ka need Tallinna elanikud, kes küll linnas elavad, kuid ajavad oma asju peamiselt autoga – paraku enamik neist töö- ja pereinimesed, kelle liikumistrajektoor on ammuilma kaugenenud Tallinna 70-ndatest pärit põhimarsruutidest.

Täna toimiv Tallinna ühistransport, pealinlastele jagatav «tasuta» teenus on pannud teiste linnade-valdade elanikud mõttetult ebavõrdsesse seisu. Nüüd tulistab linnapea järgmise padruni ja süüdistab, et IRL on vaenulik üle-eestilisele «tasuta» ühistranspordi plaanile. See on järjekordne valesüüdistus, IRL ei ole vastu tasuta ühistranspordi, vaid selle plaani vastu, mida majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis praegu üle riigi kirvega kurge taga ajades plaanitakse, mis ei arvesta kohalikke eripärasid ja on taas kaldu tõmbekeskuste, eelkõige Tallinna ja Harjumaa poole. Kui suvest majandus- ja kommunikatsiooniministri «tasuta» bussisõit kehtestatakse moel nagu täna ministeeriumi plaan ette näeb, siis juhtub sama – vaesemate piirkondade maksumaksjad hakkavad üleval pidama Tallinna lähiümbruse bussiliine ja ääre-alade eluolu jääb taas tähelepanuta. Mulle paistab, et inimesed ei ole veel läbi hammustanud, et selle plaani rakendudes ei saa Viljandi inimene tasuta Tallinna sõita ja ka Tallinnas ei saa ta tasuta sõita. «Tasuta ühistransport» rakendub maakonna siseselt ja sedagi mitte ääre-alade, vaid tõmbekeskuste kasuks.

IRLi: las maakondade ühistranspordikeskused ise otsustavad

IRL on avalikult öelnud, et me oleme nõus ettepanekuga, et tasuta sõidu õiguse saavad kõikjal Eestis alla 19-aastased õpilased, et pääseda kodust kooli ja tagasi, ükskõik, kus kohas nad asuvad ning pensionärid ja puuetega inimesed. Ülejäänutelt piletiraha küsimise peaksid otsustama maakondlikud ühistranspordikeskused.

Ühistranspordi dotatsioon on seni arvestatud eelkõige nendele piirkondadele, mis on hõredamalt asustatud ja kus liikumine on kallim. Aidata tuleb just selliseid piirkondi, mitte neid kohti, kus transpordivõrk on tohutu ja seda on veel dubleeritud raudteega. Ministri väljapakutu on täielikult maaelu ja regionaalpoliitika vaenulik, sellist skeemi pole mõistlik rakendada.