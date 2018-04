Alar Urm: ma ei ole rikkunud seadust

«Arvestades, et meedia on avaldanud teabe minuga seotud kriminaalmenetluse kohta, soovin anda selgituse. Ma ei ole võtnud altkäemaksu, sellist etteheidet mulle ei esitatud. Mulle esitatud kahtlustus puudutab ühte hanget, see lõpetati 16. märtsil 2018 hankija otsusel hankelepingut sõlmimata. Ma ei ole koostanud ebakorrektset hankedokumenti ega toime pannud kuritegu,» sõnas Urm, kes on ka Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat. «Vastasin eile kõikidele uurija küsimustele ja suudan tõendada, et olen tegutsenud õigesti,» lisas ta.