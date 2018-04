Möödakäija avastas Tallinnas lastehoiu hoovist õue unustatud lapse

Üksi õues olnud last märkas möödakäija, kes lapse hoidjate hoole alla tagasi viis ja hiljem juhtunust sotsiaalmeediasse kirjutas. «Täna Segasummala lastehoiust Tallinnas Kristiines möödudes nägin, et lastehoidu ümbritseva traataia ja hoiu aias oleva mingi kivimüüri moodustise vahel maas lume sees on pikali maas pisike karjuv pusserdav ja ilmselgelt hädas olev väike laps,» kirjeldas ta. «Kogu lastehoiu õu oli tühi, uksed ja aknad kõik kinni, nii et ei tekkinud mingit küsimus, kas keegi on veel sellele lapsele välja järele tulemas või mitte,» seisab postituses.

Õnneks ei olnud ükski värav lukus ning möödakäija pääses lapse juurde. «Laps oli seal pusserdanud nii pikalt, et ta oli omal jalast ära saanud ühe saapa koos sokiga ja teine püsis veel tänu kombeka jalakummile jala otsas. Siinkohal on ilmselt loogiline eeldada, et ka teine saabas oli korralikult kummiga jalas olnud ja selle jalast ära saamine oli suur vaev. Jalast ära tulnud saabas ja selles olnud sokk olid lund täis. Lapsel oli üks jalg täiesti paljas,» jätkas ta.

Möödakäija sõnul koputas ta lastehoiu ustele ja akendele, kuid sellele keegi ei reageerinud. Siis helistas ta kodulehel olnud telefoninumbrile, mille peale avas lastehoiu töötaja ukse. «Kasvataja vabandas ette ja taha, et selline asi on juhtunud, tänas, et aitasin ja palus korduvalt, et ma seda kuskile suure kella külge ei paneks,» jätkas postitaja.

«Kasvatajate sõnul olid nad küll viis minutit tagasi tuppa tulnud, aga kui mõelda, kui kaua aega võib võtta lapsel saapa jalast ära pusimine, siis see laps oli seal ilmselt tunduvalt kauem. Ka pidavat tavapraktikas olema tuppa minnes laste ülelugemine, aga just täna «oli ühel lapsel kaka».»

Pealtnägija sõnul küsis ta ka lapsevanema telefoninumbrit, kuid seda hoidjad talle ei andnud. Selle asemel helistas lastehoiu töötaja ise tema juuresolekul lapsevanemale, et juhtunust teavitada. «Jätsin neile ka oma kontaktnumbri, et lapsevanem soovi või vajaduse korral minuga kontakti saaks. Hiljem helistas mulle veel ka hoiu juhataja, vastutav töötaja, kes ka tänas, vabandas ja palus omakorda, et ma asja suure kella külge ei paneks.»



Lastehoid muudab sisekorrareegleid

Segasummala lastehoiu juhataja Eliisa Taal ütles kommentaaris Postimehele, et ei tea, kuidas selline intsident juhtuda sai, kuid kinnitab, et lastehoius muudetakse sisekorrareegleid.

«Olime ennelõunaselt õues olemiselt tuppa läinud. Kell oli tuppa minnes 11.35. Kell 11.44 helistas meile naisterahvas ja palus ukse avada,» meenutas Taal. «Küsis kas oleme teadlikud, et õues on nuttev laps. Kui laps tuppa jõudis, oli ta juba rahunenud ning üks hoidjatest võttis ta sülle.»

Taal kinnitab, et lapse tuppa toonud naine nõudis, et lastehoid annaks talle lapse ema telefoninumbri, kuid hoidja helistas ise lapsevanemale, rääkis kogu loo ilustamata ära ning kutsus vanema järgi. «Lapsevanemaga sai pikalt vesteldud ning ta arvas, et ei ole oluline tänast intsidenti suure kella külge panna, kuna on teenusega siiani rahul olnud,» lisas Taal.

Taal ütles, et lastehoiu ligi kaheaastase tegutsemisaja vältel ei ole varasemalt selliseid juhtumeid olnud. «Sotsiaalmeedias ei ole meil enne tänast ühtegi negatiivset arvustust.»

«Ma ei kujuta ette kuidas selline situatsioon üldse juhtuda sai,» jätkas Taal. «Kirjutame hoidjatega alati enne õue minekut laste arvu esiku seinal olevale tahvlile ja õue minnes peame arvestust, palju lapsi õue läks ja palju naasis,» ütles ta. «Oleme lugenud hiljemalt kööki jõudes lapsed üle. Seega ei oleks laps õue jäänud, nagu paljud arvata võivad, kuna kööki ei olnud me veel jõudnud.»