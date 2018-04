Algas Patarei kommunismikuritegude muuseumi ideekonkursi rahvahääletus

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liikme Sandra Voki sõnul tuleb anda kõigile soovijatele kaasarääkimise võimalus, sest tegemist on globaalse tähtsusega algatusega. «Žürii peab otsuse veel langetama, kuid juba praegu saab väita, et konkurss on õnnestunud, sest pakutud lahendused on eripalgelised ja originaalsed ning omavahel konkureerivad nii Eesti kui välismaised arhitektid,» ütles Vokk.

«Patarei kordategemine ja avalikku kasutusse andmine peab kujunema Eesti järgmiseks rahvuslikuks projektiks, mis oleks väärikas jätk Eesti Rahva Muuseumile. Tegemist on rahvusvahelise tähtsusega hoonega, mis kollektiivses teadvuses on kinnistunud eelkõige totalitaarsete režiimide sümbolina. Hoone idatiiba kavandatav kommunismikuritegude muuseum teavitab teadustööle tuginevalt Eesti inimesi ja maailma kommunistliku ideoloogia toimimisest ja olemusest,» ütles Sandra Vokk.

Tema sõnul teeb Eesti Mälu Instituut koostööd loodava Eesti Teadus- ja Tehnikamuuseumi, Eesti Sõjamuuseumi ja Eesti Tuletõrjemuuseumiga, et anda hoonele uus hingamine haridus- ja kultuurikeskusena. «Ühisvisioon on olemas. Lõppev ideekonkurss on seni ainuke selgepiiriline arendus, mis on Patareile pärast vanglaasutuse lahkumist tehtud. Patarei saatus on valitsuse otsustada.»