Nõmme punaseid lehekotte jagatakse sel nädalal ka laupäeval

Küsimusi on tekitanud, miks on kampaania tingimustes nõue, et lehekotte ei tohi naabritega jagada. «Selline nõue on viimastel aastatel olnud tingimustes seetõttu, et kampaanias osalevate kinnistute arv on kerkinud üle 4000. Tegemist on linnaosa jaoks kulukaima heakorraalase ettevõtmisega ning me peame äraveetavate kottide üle täpset arvestust. Kui kotte jagavad omavahel külgnevate kinnistute omanikud, siis sellest ei teki probleemi. Probleemid tekivad aga siis, kui kotte jagavad omavahel eri tänavatel või lausa erinevates asumites elavad naabrid-tuttavad. Lehkotte vedav ettevõte paneb oma veoplaanid paika linnaosast saadud aadresside alusel. Logistikat on keeruline kavandada ja seda ka hiljem jälgida, kui nimekirjas oleval aadressil pole üldse kotte või on neid oluliselt rohkem,» selgitas linnaosavanem.