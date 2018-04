Taavi Aasa jalgealune väriseb: ees võib oodata umbusaldamine

«Mulle jääb täiesti arusaamatuks, kuidas on võimalik maksumaksja raha tasku panna ja oma ülesannet mitte täita. Pärast linnapeaga kohtumist otsustavad sotsiaaldemokraadid, kas umbusaldada Taavi Aasa,» selgitas sotsiaaldemokraadist linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava.

«Nüüd, ise linnapea olles, peaks tal (Taavi Aasal - toim.) olema võimalik muudatusi ellu viia, aga endiselt on linnale kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste nõukogud, juhatused ja linnaametid mehitatud ustavate parteikaaslastega, keda ei ole plaaniski vastutusele võtta lohaka töö või nagu TLT puhul - korruptsioonijuhtumite eest,» sõnas Tallinna linnavolikogu Isamaa ja Res Publica liidu fraktsiooni esimees Riina Solman.

«Aasa osalemine linnavalitsuses vohavates kuritegelikes skeemides ei ole viimase aja üllatus. Pole võimalik, et Aas ei teadnud oma nõuniku Ivo Parbuse seadusevastastest tegudest, samuti on välistatud, et abilinnapeana ei olnud Aas seotud Savisaare ajal vohanud korruptsiooniga pealinnas,» lisas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Urmas Reitelmann.