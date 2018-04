Taavi Aas astub Tallinna Linnatranspordi ASi nõukogu esimehe kohalt tagasi

Aasa sõnul on tõenäoliselt järgmine TLT nõukogu esimees Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, kirjutas ERRi uudisteportaal . Aasa sõnul on Klandorfil selged mõtted, kuidas TLTs edasi tegutseda.

Vastates saates küsimusele, kas kogu TLT nõukogu ei peaks tagasi astuma, ütles Aas, et see on iga nõukogu liikme enda otsus.