Tavatu olukord: kolm väga suurt keskkooli jäid juhita

Lisaks on tänasest juhita ka Saku gümnaasium, sest direktor Ulvi Läänemetsal on viimane tööpäev. «Põhjus on väga isiklik, pikalt planeeritud. Ei ole kellegagi riius, ei kolleegidega ega omavalitsusega. Väsisin ära,» põhjendas Läänemets lahkumist. Veidi rohkem kui üheksa ametisoleku aasta jooksul kasvas Saku kool 400 õpilase võrra.