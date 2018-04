Kohvieksperdid hakkavad omavahel mõõtu võtma

Registreerumine võistlustele algab reedel ning kestab seni, kuni kohad on täitunud. Kohvivõistluste koordinaatori Sille Küttneri​ sõnul oodatakse võistlustele kõiki soovijaid. «Toimuma hakkavad võistlused on väga erinevad ning nõuavad ka erinevat ettevalmistust,» kinnitas Küttner. «Kui cuppingu ehk kohvi maitsmisega saab põhimõtteliselt hakkama igaüks, siis piimakujundite valamine ja alkoholiga kokteilide valmistamine nõuab juba pikemat harjutusperioodi.»

Estonian Cupping Championship 2018 ehk kohvimaitsmise võistlusel asetatakse iga võistleja ette kaheksa gruppi kohvisid. Igas grupis on kolm tassi kohvi, millest kaks tassi sisaldavad identseid kohvisid ning üks on erinev. Kasutades lõhna- ja maitsetaju, tähelepanu ning kogemusi peavad võistlejad eristama üksiku kohvi võimalikult kiiresti.

Licor 43 Coffee Cocktail Challenge 2018 ehk alkoholi sisaldavate kohvikokteilide võistlus on mõeldud eelkõige baristadele ja baarmenitele. Võistluse eesmärgiks on välja selgitada parim alkohoolsete kohvikokteilide valmistaja. Võistlejate ülesandeks on valmistada neli kokteili, millest kaks on tehtud etteantud «Spanish Coffee 43» kokteili retsepti järgi ning seejuures kasutada alkoholi Licor43 ja vabalt valitud kohvi. Lisaks tuleb valmistada kaks autorijooki, kus võib oma fantaasial lasta vabalt lennelda.