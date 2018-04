Pimedate ühingu maja Tallinnas Tondil rahapuuduse tõttu aina laguneb

«Meil on majas rentnikud, kes siis aitavad meil selle maja jooksvaid kulusid katta, aga sealt ei jää kahjuks raha üle investeeringuteks, sest sellistes tingimustes me ei saa väga suurt rendiraha küsida ja meie enda ühngu tegevusi, need toimivad meil projektide toel,» ütles Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevjuht Helen Künnap ERRile .

Ühing on veendunud, et maja väärib säilitamist oma esialgses funktsioonis, mitte aga müümist ja mujale uue pimedate maja ehitamist.

«Nägemispuudega inimeste jaoks on kõige olulisem asukoht, et see väga mugav ühistranspordiga ligipääsetav ja teiseks ka kõik need traditsioonid, meil on mitmed 70-aastased ühingu liikmed, kes on siin majas käinud algusest peale - vanasti nad siin töötasid, nüüd käivad siin hobidega tegelemas, nad ei tuleks ilmselt kuskile mujale, linna äärde näiteks,» ütles Künnap.