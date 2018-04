Fotod: Koorti kitse ümbrus saab korda

«Kõige enam rõõmustab linlasi ja linna külalisi kindlasti nn Kitseaia rajamine või õigemini taastamine vanalinnas Nunne tänaval,» ütles abilinnapea Andrei Novikov. Haljasala on selles kohas olnud alates 1927. aastast ning 1930 otsustati paigaldada siia Jaan Koorti skulptuur «Metskits», mille järgi roheala on ka nime saanud. 1952. aastal paigaldati haljasalale pingid ja rajati trepid, mis likvideeriti 1980. aastatel. Eelmisel aastal valminud projekti kohaselt on kavas taastada trepid, rajada jalgrajad ja haljastus ning paigaldada skulptuuri juurde pingid. Kommunaalamet alustas käesoleva aasta algul Kitseaia ja tugimüüri uue valguslahenduse projekteerimist, mis on plaanis tugimüüri korrastamise ja Kitseaia rekonstrueerimise käigus täielikult uuendada. Toompea tugimüüri korrastab ettevõte Bau Ehitus grupp ning Kitseaeda rekonstrueerib osaühing Kivisilla. Töödega soovitakse valmis saada käesoleva aasta augustiks.