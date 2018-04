Fotod: loomaaias algas kevadine poegimisperiood

Elevandimajas elab oma puuri sees 21. märtsil koorunud ja 19 grammi kaalunud Kesk-Aasia kilpkonn Björn-Pent (pildil peo peal). Talitaja sõnul on stepikilpkonnaks nimetatud loomapoeg kaalust veel alla võtnud, kaaludes praegu kõigest 15 grammi. «Kuna nad hästi vähe söövad, siis on väga raske aru saada, kui palju ta üldse sööb,» selgitas ta. Haudeperiood on stepikilpkonnal kolm kuud.