Linn võtab käsile Skoone bastioni korrastamise

«Ajutine komisjon moodustatakse ülesandega kaardistada Skoone bastioniga seotud vajalikud arendustegevused, määratleda prioriteedid ja ühised huvid, et bastion saaks kaasaegse ilme ja suurema avalikkusele suunatud otstarbe,» ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Eelnevalt on tehtud korda Põhja Tallinnas Balti jaama turg, täna on projekteerimisel Vana-Kalamaja tänav ning loogiline jätk on Skoone bastioni ala väljaarendamine. «Tulevikunägemuses kujuneb Telliskivist Admiraliteedi basseinini terviklik vanalinna ümbritsev vaba ajaveetmise funktsiooniga ala,» lisas Novikov.