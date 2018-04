Enno Tamm lahkub TLT juhi kohalt

TLT nõukogu esimees Taavi Aas ütles Vikerraadiole, et Enno Tamme tagasiastumispalve rahuldatakse siis, kui uus juht ettevõttele on leitud, vahendas ERRi uudisteportaal. Ta avaldas lootust, et konkurss jõuab lõpule juuliks. Aas ise teatas juba möödunu neljapäeval, et lahkub TLT nõukogu esimehe kohalt, mille võtab tõenäoliselt üle Kalle Klandorf.