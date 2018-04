Solman: Tallinn vajab nimetamiskomiteed

Täna toimus järgmine vahepeatus Tallinna Linnatranspordi ASi korruptsiooniskandaalis, mis järgnes Taavi Aasa teatele, et ta taandab end TLT nõukogu esimehe positsioonilt: TLT juhatuse esimees Enno Tamm otsustati tagasi kutsuda ning kõiki asjaolusid arvestades oli see õige otsus, sest ettevõte edu ja ebaõnnestumise vastutus lasub alati juhi õlgadel.

Asjasse süvenemata tundub, et mõlemad mehed võtsid vastutuse ja astusid tagasi, kuid küsimus ei ole niivõrd inimestes kui süsteemis. Taavi Aasa asendamine erakonnakaaslase Kalle Klandorfiga ei lahenda tegelikku probleemi.

Edgar Savisaare eestvedamisel ehitati Tallinnas aastate jooksul üles väike vürstiriik ja lõputuna näiv parteiline toiduahel. Sarnaselt teiste linna äriühingute ja ametiasutustega on nõukogud ja juhatused mehitatud jätkuvalt kümnete keskerakondlastega. Me ei saa eitada ohtu, et ühiste poliitiliste huvidega erakonnakaaslased on oma kriitikas ja tähelepanekutes leebemad kui organisatsioonist väljastpoolt tulevad spetsialistid.

Just selliste ohtude vältimiseks loodi Isamaa ja Res Publica Liidu eestvedamisel riigi tasandil nimetamiskomitee. Selle komitee eesmärk on määrata riigiasutuste etteotsa oma valdkonna eksperdid, kelle ülesandeks on tagada, et riigiettevõtete juhtimine oleks läbipaistev ja efektiivne. Esimene samm Tallinna linna äriühingute korruptsiooniprobleemide lahendamiseks oleks kontrollorganite depolitiseerimine ning nõukogu liikmete määramine nimetamiskomitee abil, nagu see toimub täna riigi tasandil.

Korruptsioonijuhtumid Tallinnas on kujunenud tavapäraseks ning me ei saa neid analüüsida ainult inimeste parteipileti järgi. Linnasüsteemis töötab tuhandeid inimesi ning neid kõiki polegi võimalik kontrollida, kuid Tallinna linna puhul torkab kahjuks silma, et oma positsiooni kuritarvitavad ennekõike kõrgetel ametikohtadel töötavad inimesed.