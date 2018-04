Lauluväljakul algab Tallinna käsitöömess

«Seekordne mess on juba kuues ja meie peamine eesmärk ongi populariseerida Eesti käsitööd,» ütles käsitöömessi korraldaja Madis Medri. Kauplejad täidavad lauluväljaku sisemuse, suure messitelgi ning peale selle veel suure väliala. Kauplejaid on messile registreerunud ligi 400. Messil mahub käsitöö mõiste alla ka igasugune disain, kunst ja moelooming. «Kui on tegu mingite disaintoodetega, siis need on meie messile oodatud. Ei ole nii, et asjad peavad olema üksinda põlve otsas valmis pusitud. On ka veidi suurema haardega tegijaid,» lausus Medri.