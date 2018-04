Pärnamäe tee ja Narva maantee ristmik suletakse liiklusele

Ümbersõidud on võimalikud ühelt poolt Pirita-Kose asumi ja Kloostrimetsa tee kaudu ning teiselt poolt Muuga ja Peterburi tee kaudu. Töid teeb Viamer Grupp OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on 975 000 eurot ning ehitustööde lepinguline tähtaeg on 30. august 2018.