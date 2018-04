Politsei võtab kõrgendatud tähelepanu alla Harjumaa ja Tallinna raudteeületuskohad

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juhi Varmo Reinu sõnul on tänase tegevuse ajendiks inimesed ise. «On liiklejaid, kes pole päris täpselt aru saanud või ei hooli sellest, mida tähendab alla langenud tõkkepuu ja punased tuled fooris. On ka neid, kes märgistamata ülesõitu ületades ei vaata, kas rong tuleb või mitte. Iga liikleja kohustus on veenduda, et rööbastee ületamine, olgu jala, rattaga või sõidukis, oleks ohutu,» ütles Rein.

«Ennast ja teisi seavad ühtmoodi ohtu nii tõkkepuid maha sõitvad ja fooritulesid eiravad sõidukijuhid kui ka kergliiklejad, kes on näiteks võlutud nutiseadme ekraanist või kurdistatud kõrvaklappidest. Jälgime, et ka nemad ületaksid raudteed turvaliselt, ega toimuks ühtegi viimase hetke raudteeületust,» rääkis Rein.

Koos Eesti Raudtee töötajatega võetakse luubi alla ka piirkonnad, kus jalakäijad raudteed ületavad selleks mitte ettenähtud kohas. «Trahv on täna jalakäija ja ratturi viimane mure, kuid kui meie sõnum ohutusest teisiti peas kanda ei kinnita, siis saame ka neid määrata. Eesmärgiks on ikkagi raudteeületuse põhitõdede meelde tuletamine,» lausus politseinik.

«Meil on äärmiselt hea meel, et saame koostöös politseiga tuua fookusesse raudtee ületamisega seotud valukohad meie ühiskonnas. Kahjuks on viimasel ajal olnud palju õnnetusjuhtumeid, kus nii raudtee ülesõitudel kui ka ülekäikudel on inimesed vigastada saanud. Soovime inimestele südamele panna, et teadlik ning õiguspärane käitumine raudtee ületamisel võib päästa sinu ning ka kaasliiklejate elu,» kommenteeris AS Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Kaljusaar.