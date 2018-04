Reportaaž: plastämbriga «seenel» ehk kevadine süstlakorilus Tallinna moodi

Tegelikult olin kindel, et tõenäoliselt me midagi siiski eriti ei leia, sest kolleegil, kes sügisel samasugusel retkel kaasas käis, midagi eriti näppu ei jäänud.

Ringkäik algas Lastekodu tänaval asuva kahjude vähendamise keskuse eest. Piisas põigata üle tee asuvasse tagahoovi, kui esimesed oranži-valge-kirjud mürgipritsid ühele keskuse nõustajale kohe kätte hakkasid. Nagu oleks need sinna meelega meie pärast pandud – ei olnud, sest see oli lihtsalt esimene varjuline koht, kus suurema tähelepanuta endale midagi veeni manustada.

Esimesed paarkümmend minutit kulges meie «seenelkäik» üsna leiuvaeselt, leidsid vaid need, kes oskasid vaadata. Kuid silm harjub kiiresti leidma. Ei läinud väga kaua aega, kui leidsin minagi oma esimesed süstlad – vahetult kortermaja tagant, laste meelismängupaiga lähedalt. Mitte just meeldivaim emotsioon, kuid süda on rahul, et need just mina leidsin.