Fotod: politseinikud võtsid luubi alla Tallinna ja Harjumaa raudteeületuskohad

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juhi Varmo Reinu sõnul on tegevuse ajendiks inimesed ise. «On liiklejaid, kes pole päris täpselt aru saanud või ei hooli sellest, mida tähendab alla langenud tõkkepuu ja punased tuled fooris. On ka neid, kes märgistamata ülesõitu ületades ei vaata, kas rong tuleb või mitte,» rääkis Rein. Ta toonitas, et iga liikleja kohustus on veenduda, et rööbastee ületamine, olgu jala, rattaga või sõidukis, oleks ohutu.