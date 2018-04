Sotsiaalmeedias küsitakse raha Männi pargi päästmiseks

Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats kaalub pöördumist politseisse. Ennast MTÜ Männipargi Tuleviku Heaks esindajaks nimetav isik kinnitas teadaandes, et ehitusfirmad survestavad linnaosa valitsust ning peatselt ehitatakse Mustamäe Männi park elumaju täis. Teadaanne lõppes üleskutsega annetada MTÜ toetuseks ja edasiste kampaaniate korraldamiseks.

«Männi park on mustamäelastele populaarne ajaveetmispaik. Sestap pole ka imestada, et eelmainitud postitus suutis lühikese aja jooksul tekitada korraliku paanika ka Mustamäe linnaosavalitsuse Facebookis. Aga paanikaks ei ole vähimatki põhjust,» kinnitas Laats.

«Männi park on Mustamäe esinduspark ja jääb selleks, mitte mingeid elamuehituslikke operatsioone pole Männi pargis kavas ei nüüd ega edaspidi,» ütles Laats. «Järgmistel eelarveaastatel on Männi pargi rekonstrueerimistöödeks (teed, pingid, mänguväljakud, madal- ja kõrghaljastuse uuendamine jpm) ette nähtud 1,5 miljonit eurot. Nii et Männi park uueneb parimal moel – ja jääb loodetavasti mustamäelaste lemmik ajaveetmiskohaks veel väga kauaks.»