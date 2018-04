Video: opositsioon päris linnapealt Tallinna korruptsioonijuhtumite kohta aru

Kristen Michal (Reformierakond), Helve Särgava (SDE), Riina Solman (IRL) ja Urmas Reitelmann (EKRE) kinnitasid kohtumise järel, et ehkki Aas väärib nendega kohtumise eest tunnustust, kujunes nende jaoks suurimaks murekohaks asjaolu, et linnapea ei näinud probleemi selles, et äriühingute nõukogudesse kuuluvad Tallinnas võimul oleva Keskerakonna fraktsiooni liikmed, kes iseendale kontrolli teostavad.

IRLi fraktsiooni aseesimehe Mart Luik lisas, et linnapea vastused jätsid veel palju küsimusi õhku. «Sellest ainuüksi ei piisa, et linnavalitsus lubab korruptsioonijuhtumitega tegeleda. Linnal on vaja suurt strateegiat korruptsioonijuhtumite ennetamiseks. Selleks on vaja suunata lisavahendeid äriühingute sisekontrolli ja teistesse kontrollivatesse asutustesse.»