Fotod: president avas Kaberneemes vabatahtlikele ehitatud päästedepoo

«Uus depoohoone on multifunktsionaalne. Ühelt poolt saavad siit oluliselt paremini ja kiiremini meie regioonis toimuvatele sündmustele reageerida nii maa- kui merepäästjad. Teisalt pakub see depoohoone tugisambana kaitset ja turvatunnet kohalikule elanikkonnale – depoos hakkab olema piisav joogiveevaru , siin saab toota elektrit ning pakkuda sooja peavarju mitmeteks päevadeks paljudele hättasattunutele,» lausus Päästeliidu nõukogu esimees ja Kaberneeme klubi juhatuse liige Rait Killandi.

Uus depoohoone projekteerimisel on arvesse võetud Kaberneeme kaluriküla miljööd ja eeldust, et hoone oleks maksimaalselt energiasäästlik. Depoohoone esimese osa ehitus maksis 160 000 eurot ning seda toetasid PRIA läbi oma LEADER programmi, Siseministeerium, Päästeamet, Jõelähtme vald ning KÜSK läbi oma kohaliku omaalgatuse programmi.

Killandi sõnul on palju panustanud ka kohalik kogukond, alustades kooliõpilastest, kes tulid vabatahtlikele päästjatele appi oma taskurahaga, ning lõpetades ettevõtjatega, kes pidasid oluliseks esimese nullist üles ehitatud vabatahtlike päästedepoo jaoks eraldada tuhandeid eurosid. Toetajaid on kokku 19 ja kõik nad on oodatud koos presidendiga depoo avamisele. «Nii kõige väiksem toetus – 11 eurot ühelt õpilaselt kui lõige suure toetus – 15 000 eurot ühelt ettevõtjalt, on elulise tähtsusega ning näitavad väga olulist muutust meie ühiskonnas, kogukonna kasvavat õlatunnet laiemalt ja kitsamalt seda, et vabatahtlike päästjate panust osatakse väärtustada,» lausus Killandi.