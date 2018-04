Pirita tee äärest leiti arvukalt salatorusid, mis võivad olla haisu põhjustajad

Keskkonnaministeeriumil puudub täpne ülevaade, kui palju on Tallinnas Pirita tee ääres merre sadevett juhtivaid torusid ja kellele need kuuluvad. Kui merre jõudev vihmavesi on väga toitaineterikas, mõjub see soodsalt vetikate kasvule, mille lagunemine paneb tuntud puhkepaiga suvel haisema.