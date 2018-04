Keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul on olukord tõsine, kuna põlengupaigas asuvad muuhulgas maa-ameti serverid. Tulekahju mõjutab kõiki riigi infosüsteeme, mis kasutavad maa-ameti kaardiinfot, ka teiste keskkkonnavaldkonna infoteenuste töö võib olla häiritud.

Kiisleri sõnul on võimalik, et põleng sai alguse tagavara toiteallika ehk UPS-i süsteemist. Põlenguga kaasnenud kahju suurus on selgitamisel.