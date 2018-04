Fotod ja video: mupo hakkab liiklust segavaid autosid ära vedama

«Auto võib taha võtta kuni 3,5 tonnise raskuse, ehk kõik sõiduautod ja väiksemad kaubikud.

Teisaldatavad autod veetakse Rävala puiesteele Europarki parkimismajja, kus on tunnitasu vastavalt Europarki hinnakirjale. Sõiduki teisaldamistasu ei ole, aga kui juba teisaldamiseks läheb, siis vormistatakse ka väärteoprotokoll ja tehakse trahv alates neljakümnest eurost,» rääkis mupo juhataja Aivar Toompere.

Ta lisas, et auto teisaldamine on alati viimane abinõu. «Kõigepealt üritatakse sõidukijuhiga kontakti saada. Kui see ei õnnestu, alles siis hakatakse teisaldama. Aga see kõik võtab aega. Kui auto ei ole sõidus, siis peab välijuht või keegi teine tulema siia, võtma auto ja sõitma kohale sõidukit ära vedama,» lausus Toompere.

«Teisaldamine tuleb kõne alla siis, kui sõiduk takistab liiklust. Kui on näiteks värav kinni pandud või auto on kuskile ristmikule pargitud, nii et ta tõepoolest takistab liiklust. Kui auto seisab lihtsalt kõnniteel, siis äravedamiseks alust pole. Siis autojuht lihtsalt eirab liiklusseaduse nõudeid, aga ta otseselt ei takista liiklust,» lisas ta.

Sõiduki teisaldamisest teavitatakse nii mupo korrapidajat kui politseid. Nii et kui inimene helistab politseisse ja teatab, et auto on kadunud, siis võidakse sealt öelda, et mingu parkimismajja oma sõidukile järele.

Eraldi juhused on need, kus mõni auto on pargitud nii, et näiteks prügiauto ei pääse konteinerite juurde. Toompere selgitas, et sel juhul ei piisa lihtsalt nentimisest, et auto takistab prügivedu. «Selleks, et niisugust autot teisaldada, peab selles kohas olema mingi märgistus. Piisab kasvõi prügikonteinerite ette maha joonistatud kollasest ristkülikust või seal parkimist keelavast liiklusmärgist,» selgitas Toompere.