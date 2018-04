Fotod: Tallinn loovutas Toomkiriku kogudusele

«Toom-Kooli tn 6 asuv Toomkiriku hoone anti riigi vara munitsipaalomandisse üleandmise aktiga Tallinna linnale 4. veebruaril 1993. Kinnisasi on Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisel ja bilansis,» selgitas abilinnapea Eha Võrk. Ta lisas, et kirikuhoone on EELK Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse kasutuses ja kogudus kannab kõik hoone haldamise ja korrashoiuga seotud püsikulud ning teostab remondi- ja restaureerimistöid.