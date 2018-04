Neli erakonda algatas Taavi Aasa umbusalduse

Eile kohtusid Tallinna linnavolikogu opositsioonierakondade fraktsioonide liikmed Aasaga, kellelt päriti selgitusi seoses Tallinna Linnatranspordi (TLT) ASi korruptsioonijuhtumiga.

Selle kohtumise põhjal võib väita, et linnapea pole mõistnud probleemide tagamaid, milleks on linnavõimu kaadripoliitika ja vastumeelsus sisulistele muudatustele, selgitas Tallinna linnavolikogu IRLi fraktsiooni esimees Riina Solman. Ta lisas, et linnavõim näeb rolli nõukogus ennekõike kui lisatasu teenimise võimalust, mitte olulise tähtsusega ametikohta, kus tuleb kontrollida juhatuse tegevust.

Opositsioon olukorraga rahule ei jää ning ootab põhimõttelist muutust - äriühingute nõukogu liikmete nimetamist sarnaselt nagu toimub riigi tasandil.

«Tallinna linnakodanik on aastaid maksnud nõukogudes olevatele keskerakondlastele rikkalikku tasu selle eest, et nad korraldaksid järelvalvet oma erakonna toiduahelas asuvate inimeste üle ehk mitte millegi eest,» ütles EKRE fraktsiooni esimees Urmas Reitlemann. Tema sõnul on seda ilmekalt tõestanud kümnete kriminaalkorras süüdimõistetud või parajasti kohtu all olevate keskerakondlaste kaasused ning üha uuesti lahvatavad skandaalid.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Rainer Vakra lisas, et kui linnajuhid ei taha või ei suuda probleemi lahendada, peab linnavolikogu ise kaaluma vajalike sammude astumist. «Viimased kohtumised on näidanud, et Tallinna linnas on tekkinud ühtne opositsioon ja me näeme, et positiivne muutus linnas on võimalik. Kui kasvõi üks keskerakondlane saab aru, et asjad on mädad ja soovib muutusi, saab pealinn uue linnapea.»

«Linnapea Aas ei näe probleemi Tallinna keskparteilisel, omadega läbipõimumisel ja see on probleem. Sama ring inimesi linnavalitsuses, linnavolikogus ja ise ennast kontrollimas ei saa viia heade tagajärgedeni ning see on süsteemne juhtimisprobleem. Meil on kahju, et linnapea seda eitab, kaitstes ka eile soovi samamoodi jätkata,» sõnas Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.