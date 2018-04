Sester: Linnatranspordi juhtimine tekitab jätkuvalt muret

Kuigi ettevõtte nõukogu esimees Taavi Aas ja juhatuse esimees Enno Tamm taganesid äritegevuse juhtimisest, ei lahenda see sisulist probleemi, milleks on linna omandis olevate äriühingute politiseeritus. Arvestades, et kõik (jah, te lugesite õieti – kõik) Tallinna Linnatranspordi ASi nõukogu liikmed on keskerakondlased ja suur osa neist liikmetest on seal olnud juba ligi kümme aastat, siis äkki oleks aeg «plats puhtaks» lüüa?

Taavi Aasa sõnul peavad äriühingute nõukogudesse kuuluma linna esindajad. Juhul kui nõukogus peab olema esindatud linnavalitsuse ja Keskerakonna huvi, siis ei tähenda see seda, et Keskerakond peaks nõukogud poliitiliselt monopoliseerima. See on paraku juhtunud kõigis linna nõukogudes. IRLi ettepanek valimiste eel oli luua sõltumatu ettevõtlusekspertidest koosnev nimetamiskomitee, kelle ülesanne on omanikule otsustamiseks välja pakkuda ettevõtete tegutsemise vajadusi arvestavad eksperdid. See tagab äriühingu parema juhtimiskvaliteedi ja arvamuste paljususe, sest ettevõtluskogemusega ja iseseisvalt mõtlevad inimesed suudavad näha laiemat pilti, kui Keskerakonna ankruga aheldatud poliitikud.

Küsimus ei ole ainult selles, et oli käputäis inimesi, kes kuritarvitasid oma positsiooni, vaid selles et vaatamata kahtlasele käitumisele viivitas TLT juhatus reageerimisega. Näitena võib siinkohal tuua TLT bussiteenistuse juhi Andres Herkeli, kes astus korduvalt põhikahtlusaluse Jaanus Vinki kaitseks välja. Tundub veider, et juhatus ega nõukogu ei arutanud Herkeli küsimust varem, arvestades seda, et Andres Herkel oli erinevatel otsustamishetkedel vastu nii pääsla (busside sisse- ja väljasõit) süsteemi rajamisele, kui ka videovalve loomisele.

Tallinna transpordi valdkonda on ka lähiminevikus järjest tabanud korruptsiooniskandaalid. Varasemalt on süüdi mõistetud Tallinna transpordiameti liiklusteenistuse direktor Mati Songisepp, kes mõisteti süüdi pistise korduvas võtmises ja karistuseks määrati mehele 3 aastat tingimisi vangistust. 2013. aastal mõisteti 2 aastaks tingimisi vangistusse Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juht Vello Lõugas, kes jäi süüdi pistise võtmises ja dokumendi võltsimises.