Aas: opositsioon murrab sisse lahtisest uksest

«Võtsin vastu Tallinna volikogu opositsiooniparteide kutse ja selgitasin selle nädala teisipäeval neile veelkord, kuidas sündmused Tallinna Linnatranspordi AS-is kulgesid, kuidas Tallinn võitleb korruptsiooni vastu, on kõvasti tõhustanud sisekontrolli tööd, viiakse pidevalt läbi erinevaid siseauditeid,» ütles Aas. «Olin väga selle poolt, et kohtumise juures oleksid ka ajakirjanikud, kes kuuleks otseallikast, opositsiooni emotsionaalsete vihapurseteta, kuidas olukord on ja mida tehtud. Reformierakonna volikogu fraktsiooni juht Kristen Michal oli sellele tuliselt vastu.»