Galerii: Tallinna ühes vanemas koolimajas eesti keelt enam ei kuule

Tallinnas Balti jaama lähistel, raudtee ääres seisev telliskivist koolimaja on üks pealinna vanemaid. 1900. aastal ehitatud neo-gooti stiilis majas on olnud sõjakool, seal on õppinud sajad tulevased vedurijuhid, 1926 kuni 1937 tegutses seal Tallinna Prantsuse Lütseum. Sellest sügisest on majas taas kuulda prantsuse keelt, sest sinna kolib Euroopa Kool, mis avab ka eraldi prantsuse keele sektsiooni.

Koolihoone üheks sümboliks on peahoone ees seisev, kunagi Türi-Virtsu liinil sõitnud auruvedur, mille kool soovis anda Haapsalu raudteemuuseumile, kuid muinsuskaitse vastuseisu tõttu jäi see ära. «Me tahtsime sellest loobuda, sest muidu jääb transpordikooli maine alles, aga nüüd oleme sellega ära harjunud ja see jääb paika,» rääkis Euroopa Kooli haldusjuht Sven Laats. Muinsuskaitse nõudeid tuli järgida ka sisetöödel, sest kaitse all on nii peatrepp kui ka neo-gooti stiilis laed.