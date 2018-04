Eliitkooli direktor keelas koolipuhvetis saiakeste müümise

Nö rämpstoit asendatakse tervislike vahepaladega, milleks on näiteks pähklid, rosinad ja maasikad, aga alles jäävad ka praegu müügil olevad puuviljad, porgandid, võileivad, tortiljad, salatid ja maitsestamata veed.

«Märgin ära, et toodete hinnad tõusevad, kuna tervislik ongi kallim,» lisas direktor. Direktor põhjendas muudatust sellega, et GAGi üks põhiväärtustest on tervislikud eluviisid, mille alla kuulub ka tervislik toitumine.