Loomaaia naaritsapäeval saab näha naaritsate paljunduskeskust

Euroopa naarits on maailma üks ohustatuimaid pisikiskjaid ja naaritsapäeval toimuvad ekskursioonid liigikaitse laborisse, kus asub naaritsate paljunduskeskus, teatas loomaaia pressiesindaja reedel BNS-ile.

Kiiremad registreerujad saavad proovida, kuidas on looduses raadiosaatjaga naaritsaid otsida, lapsed aga on võimalik töötoas naaritsaid meisterdada. Bioloogia huvilised saavad töötoas uurida naaritsa toitumist ja nupukamatel on võimalus end proovile panna mälumängus.

Naaritsapäeval on kohal ka heategevuslik SA Lutreola ja loomaaia heategevuslik liigikaitsebutiik koos naaritsateemaliste meenetega ja avatud on annetuskast, et toetada naaritsate uurimiseks vajalike rajakaamerate soetamist.

Euroopa naarits (Mustela lutreola) on kärplaste sugukonda kuuluv pisikiskja, kelle areaal ulatus kunagi pea kõikjale üle terve Euraasia mandri, kuid kelle tänapäevased looduslikud asurkonnad on koondunud fragmenteerunud väikestele laikudele. Drastilised muutused nii arvukuses kui ka levikus on teinud euroopa naaritsast ühe euroopa ja kogu maailma kõige ohustatuma pisikiskja.

Tallinna Loomaaed koordineerib üle-euroopalist naaritsate paljundamise programmi (EEP), kuhu kuulub 15 Euroopa loomaaeda. Programmis osalevate loomaaedade vahel on ära jagatud umbes 200 naaritsat, kuid ligi pooled neist elavad Tallinna loomaaias.