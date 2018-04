Lugeja küsib: miks on Tuukri tänava pikendus laineline?

Oma kuludega tänav rajanud Kadrioru uusima, Rannapargi elurajooni arendaja 1Partner Advisory juht Erkki Ääremaa selgitas, et tegu pole mitte ehitusveaga, vaid tänav ongi selliseks projekteeritud.

«Tänav on selline esiteks selleks, et sadevett paremini ära juhtida. Teiseks võttis projekteerija arvesse ka tee all olevaid kommunikatsioone, millest sai niimoodi kergemini üle,» ütles Ääremaa.