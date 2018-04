Algavad Veskitammi liiklussõlme ehitustööd

Ehitustööde raames rekonstrueeritakse Pärnu maantee teelõik linna piirist kuni Jälgimäe vasakpöördeni ning kogujatee kuni Topi liiklussõlmeni, mille käigus tehakse ümber Veskitammi, Nõlvaku, Vanasilla ja Seljaku tänava ristumised põhimaanteega, teatas maanteeamet. Peale selle rajatakse kolm tunnelit jalakäijatele Veskitammi tänava piirkonda, millest kaks on planeeritud maantee ja üks raudtee alla. Veskitammi liiklussõlme jalgratta- ja jalgtee koos raudteealuse tunneliga ehitab Saue vald koostöös Nordeconiga.

Alates 2. maist alustatakse ehitustöödega jalakäijate tunnelite rajamise piirkonnas linnast väljuval suunal, Laagri raudtee ülesõidu juures. Tunnelite rajamiseks suletakse Veskitammi tänava raudtee ülesõit sõidukitele. Ülesõit avatakse liikumiseks 2018. aasta sügisel, sealjuures ehitustööde ajal on raudtee ülesõidul kogu aeg tagatud jalakäijate läbipääs.

Töid teostab Nordecon AS, omanikujärelevalvet AS Taalri Varahaldus. Tööde lepinguline maksumus on 6,8 miljonit eurot. Lõigu ehitustööd lõppevad 2019. aasta oktoobris.