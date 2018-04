Tallinn saab endale Tuletorni tänava

Linnavalitsuse nimekomisjon leidis, et kuna alal asub 40 m kõrgune, Tallinna kõige suurem ja tähtsam Lõuna tuletorn ehk Punane majakas, mis on ehitusmälestisena riikliku kaitse all, oleks uuele tänavale sobivaim nimi Tuletorni tänav. Lasnamäe linnaosa valitsus on nimekomisjoni taotluse kooskõlastanud ning Tuletorni tänava nime määramise kohta on arvamust küsitud ka asjassepuutuvalt maaomanikult, kes vastuväiteid ei esitanud.