Politsei pidas Tallinnas kinni vägistamises kahtlustatava iraaklase

Politsei seni kogutud info järgi kahtlustatakse meest selles, et 14. aprilli varahommikustel tundidel pani ta Raua tänava ristmiku lähistel toime seksuaalkuriteo. Kuriteo ohver ei vajanud arstiabi. Kahtlustatav on Iraagi kodanik, kes viibib Eestis elamisloa alusel.

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude grupi juht Reimo Raiveti sõnul on tegemist erandliku juhtumiga. «Asusime koheselt olemasoleva info pinnalt võimalikku teo toimepanijat tuvastama. Läinud pühapäeva, 22. aprilli esimestel tundidel pidasime mehe Tallinnas asuvas lõbustusasutuses kinni. Mehe tuvastamisel ja kinni pidamisel oli meile suureks abiks turvafirma töötaja,» selgitas eeluurimist juhtiv Reimo Raivet.

«Tänaval toimepandud vägistamisi, kus ohver ja teo toimepanija on omavahel võõrad, tuleb ette väga harva. Meie jaoks on oluline, et igast seksuaalkuriteost või seksuaalse eesmärgiga ründest teavitataks alati politseid. Nii saame infot kontrollida, kiiresti reageerida ja koheselt asuda võimalikku ründajat tuvastama,» lisas Raivet.