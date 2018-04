EL-i rahvusparlamentide juhid keskendusid Tallinnas kaitseküsimustele

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul on partnerlus EL-i julgeolekupoliitika ja NATO vahel vajalik, kuid EL-i sisene julgeolekukoostöö ei saa mingil juhul olla alternatiiv NATO-le, teatas riigikogu pressiteesnistus BNS-ile.

Läti parlamendi spiiker Ināra Mūrniece rääkis oma kõnes EL-i struktureeritud kaitsekoostööst (PESCO). Tema sõnul ei ole see ainult raamistik, vaid EL-i koostöö protsess, mis võimaldab ära kasutada iga liikmesriigi tugevaid külgi. Ta tõi näiteks Balti riikide juhtrolli IT, digitaliseerumise ja küberturvalisuse uurimise vallas.

«Praeguses olukorras ei saa ükski riik üksi tegutseda, me vajame liitlasi,» ütles Mūrniece. «Euroopa Liidu kaitseinitsiatiivid saavad NATO-t tugevdada, sest nad tõstavad ühist kaitsevõimekust.» Ta kutsus üles tugevdama EL-i ja NATO koostööd eelkõige küberturvalisuse valdkonnas. Kaitse-eelarvest rääkides ütles Mūrniece, etkõigil liikmesriikidel on väga oluline hoida vähemalt kahe protsendi taset SKP-st.

Saksa Bundestagi esimees Wolfgang Schäuble sõnul ootavad kodanikud, et EL tegeleks rohkem julgeoleku ja kaitsega. Ta märkis, et julgeolekupoliitikas on endiselt suur lõhe vajaliku ja võimaliku vahel, mistõttu tuleb Euroopal võtta rohkem vastutust oma turvalisuse eest.

Schäuble tõi esile rahvusparlamentide rolli julgeoleku tagamisel, milleks on vaja tugevdada omavahelist koostööd ja kaasatust. «Me jagame arusaama, et tänases keerulises turvalisuse olukorras peame edasi liikuma ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga,» rääkis ta. «Ühiste huvide, prioriteetide ja strateegiate leidmine võib olla meie jaoks kõige raskem väljakutse.» Lahendusena pakkus ta, et üksmeele leidmise ainuke viis on kompromissivalmidus ja avatus teiste liikmesriikide ideedele.

Ka Austria Rahvusnõukogu esimehe Wolfgang Sobotka sõnul vajab Euroopa ühist välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitikat. «Täna rohkem kui kunagi varem, peab Euroopa rääkima ühehäälselt julgeoleku ja kaitse teemadel,» ütles Sobotka, kelle sõnul on turvalisus esmatähtis, et suurendada kodanike usaldust ühenduse vastu. Sarnaselt Schäublele leiab ta, et ühendus peab võtma enam vastutust oma turvalisuse tagamisel.

Sobotka rääkis oma kõnes veel võitlusest terrorismi ja küberrünnakute vastu, välispiiride kaitsest ja ebaseaduslikust migratsioonist, valeinformatsiooni levitamisest ja sotsiaalmeediast ning radikaliseerumisest ja turvalisuse tagamisest Euroopa Liidu naabruskonnas.

Sobotka sõnul on suvel algava Austria EL-i eesistumise üks prioriteet Lääne-Balkani riikide ühendusele lähendamine ja nad soovivad jõuda liitumisläbirääkimisteni Albaania ja Makedooniaga.