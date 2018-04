Nõmme haridusmaastikku ootavad ees muudatused

Tallinna haridusameti juhataja tutvustas tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil plaani, mis peaks teostuma aastaks 2023.

«Kui korraldasime Pääsküla gümnaasiumi ümber põhikooliks, siis kohaliku kogukonna poolt tuli kõige rohkem küsimusi selles osa, et kus gümnasistid saaksid jätkata õpinguid ja et miks Nõmmel ei ole selleks võimalusi,» rääkis Pajula. Siis tekkiski tema sõnul mõte, et Nõmmel võikski olla omaette puhas gümnaasium, kus enamus Nõmme põhikoolide lõpetajaid saaks oma haridusteed jätkata.

«Koolil liikusid juba ammu mõtted selles suunas, et oleks mõistlik lahendada asjad selliselt, et ühes hoones õpiksid gümnasistid, ehk selles hoones, kus on täna Nõmme gümnaasium, oleks puhas gümnaasium. Ja endises Hiiu kooli hoones, mis on täna samuti Nõmme gümnaasiumi käsutuses, võiks asuda põhikool. Kuna kõik osapooled leidsid, et see on tark ja hea mõte, siis selline otsus ka linnavolikogu poole teele saadeti ja selle tulemusena tekib Nõmmele piirkond, kus on olemas põhikoolide võrk, ehk kõik koolid, mis Nõmmel tegutsevad, on põhikoolid ja Nõmme piirkonnas on ka viiesaja õpilasega puhas gümnaasium, mis annaks head, kvaliteetset haridust mitme erineva õppesuunaga ja kus Nõmme põhikoolide lõpetajad võiksid edasi õppida,» selgitas Pajula.