Tallinna päeval joostakse ümber Toompea

Traditsioon märgib 1990. aasta 15. mail Toompeal aset leidnud murrangulisi sündmusi. Tollane valitsusjuht Edgar Savisaar tegi kell 18.45 raadiopöördumise: «Interrinde löögirühmad on tunginud Toompea lossi sisehoovi. Toimub riigipööre.» Üleskutset tulla Toompead kaitsma järgisid tuhanded inimesed. Meenutamaks eesti rahva võitlust oma iseseisvuse taastamise eest, algatas Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts teatejooksu «Toompea 18.45», mida korraldatakse koos Kesklinna valitsusega.

«Teatejooks ümber Toompea on traditsioon, millega me meenutame Eesti ajaloo pöördelisi aegu ja anname ühtlasi au neile inimestele, kes otsustavatel hetkedel oma tõekspidamistele truuks jäädes astusid julgelt välja vabaduse eest,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet. «Tänavu möödub 28 aastat sündmusest, mille meenutamiseks korraldatakse teatejooks samal päeval, kui me tähistame ka Tallinna päeva.»