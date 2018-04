Mupo laseb taksojuhid topeltsõelast läbi

«See oli meil auküsimus, et need avalikult seadust rikkuvad juhid sealt ära peletada,» ütles mupo juhataja Aivar Toompere.

Plats saadi taksodest puhtaks lihtsa nipiga. «Alguses proovisime heaga. Rääkisime, aga see ei aidanud. Siis hakkasime trahvima, ja me ei teinud ainult 20-euroseid hoiatustrahve, vaid väärteoprotokolle, kus on karistused suuremad ning mis lähevad karistusregistrisse,» rääkis mupo juht.