Fotod: Toidupank alustas tegevust endises Lasnamäe turuhoones

Toidupank ja Tallinna linn allkirjastasid selle aasta alguses heade kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt linn toetab toidupanka toiduabi hoiustamise ja toiduabi sorteerimiseks vajalike ruumidega.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul jagab Toidupank igal nädalal regulaarselt tasuta toiduabi nendele inimestele, kes seda kõige enam vajavad. «Hea meel on tõdeda, et leidsime uued ruumid, sest eelmistes ruumides ei olnud võimalik enam korrektselt toidukaste hoiustada ja komplekteerida. Punane 48a ruumides on töötingimused aga head ning usun, et see aitab veelgi efektiivsemalt üllast eesmärki täita,» sõnas Mölder.

Eesti Toidupanga juhi Piet Boerefijni sõnul on Toidupangal ja Tallinna linnal väga tõhus koostöö. «Selle aasta eesmärkideks on meil tõhustada oma igapäevast tööd ning samuti koostööd uute toidu annetajatega, et meil oleks võimalik jõuda suurema hulga abivajajateni. Jätkame ka eelmisel aastal alustatud traditsiooni ja korraldame heategevusõhtusöögi Toidupanga toetuseks. Samuti korraldame kaks korda selle aasta jooksul toidukogumispäevi, mis võimaldavad eraisikutel aidata Toidupanga tööle kaasa ning aidata koguda meile väga vajalikku ja kauasäilivat toidukaupa,» selgitas Boerefijn.

Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva sõnul on oluline, et Punase tänava ruumides teenindab Toidupank tervet Tallinna ning tänu sellele on võimalik aidata abivajajaid suuremas mahus ning paremates tingimustes kui varem.