Suur-Sõjamäel põleb RagnSellsi jäätmekäitlustehas

RagnSellsi juhatuse esimehe Rain Vääna sõnul on tulekahju jäätmete käitluse tehases, tuli sai alguse jäätmete vastuvõtu hallist. «Seal läks midagi põlema, aga praegu me veel ei tea, mis konkreetselt. Kui tulekahju on kustutatud, siis loodetavasti saame uurimise käigus teada,» ütles Vääna.

Ta lisas, et tegu on jäätmete vastuvõtuhalliga, kust jäätmekäitlusprotsess alguse saab ning seal olid valdavalt ehitusjäätmed. Tulekahju tekkepõhjuse kohta ei osanud Vääna praegu midagi öelda.

«Kui tuli on ära kustutatud, siis tuleb kindlasti põhjalik uurimine. Praegu on kõige tähtsam see, et me oleme nii kõik naabrid läbi käinud kui ka vaadanud seda, et ükski meie töötaja viga ei ole saanud, kõik evakueeriti õigel ajal,» lausus Vääna.