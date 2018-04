Kristiines avatakse varsti võimas meelelahutuskeskus

O’Learys on spordibaar ja –restoran koos bowlingu, piljardi ja muude sportliku meelelahutusvõimalustega, mille seas on ka korvpalliväljak. Praegu käib keskuses käib vilgas töö, sest avamiseni jäänud aja jooksul on veel palju teha. «Kahel korrusel on kokku peaaegu 4000 ruutmeetrit kõikvõimalike spordilahendustega. Bowlinguala on selle nädala lõpuks juba nii valmis, et kui vool sisse lülitada, siis saaks juba mängida,» rääkis Kristiine keskuse ehitusjuht Kristo Sepp.

O’Learyse kahte korrust hakkab ühendama suur paraadtrepp ning kummalgi korrusel saab olema omaette köök. Teisel korrusel on kõigepealt avatud spordisaal, kus saab spordiülekandeid vaadata. Avatud selles mõttes, et üks sein on enam-vähem lahtine. Teistel aladel viibijaid sealt kostvad helid ei häiri, sest O’Learyse üks eripära on hoolikalt valitud heliisolatsioonimaterjalid, mille tõttu heli kostab vaid seal, kus seda vaja on. Spordisaali kõrval on avatud kinosaal, kus on samuti toolid koos laudadega. Kinosaal on sama suur kui spordisaal, sisse ehitatakse veel astmestik, et rohkem kino moodi välja näeks ning saalis on 50-80 kohta. Edasi tuleb korvpalliväljak ja muud sportlikud meelelahutused. Kinosaalide taha jääb konverentsi- ja sauna-kompleks, kus saab soovi korral oma seltskonnaga privaatselt aega veeta.

O’Learyse eripära on veel see, et väga palju on tõstetud põrandaid, et suurt pinda erinevateks tsoonideks jagada. Alumisel korrusel on restoraniala, mille kõrval on suur köök. Köök on samas kohas varem asunud Baby Backi omast üle kahe korra võimsam. Kuna O’Learys saab vähemalt nädalavahetustel olema avatud kauem kui ülejäänud Kristiine keskus, siis on olemas ka tänava- või parklapoolsed sissepääsud.

«Viimased kuu aega käib töö siin ilmselt. See on O’Learysel esimene nii keeruline kontseptsioon ja selle paika loksutamine on võtnud oodatust kauem aega.

Samaaegselt O’Learyse avamisega avame ka uuenenud aatriumi. Siia tulevad tagant valgustatud paneelseinad, uus värvilahendus, valgustite vahetus. Kõik läheb üle leedvalgustitele,» rääkis Sepp. Tasapisi viiakse kogu keskus leedvalgustitele üle.

Eesti suurim Reserved

Teisele suurele remondiks suletud alale kolib peatselt rõivabränd Reserved. Seal on valgustid juba laes, kõik on ette valmistatud ja käib viimane lihv. «Kahe nädala pärast hakatakse möbleerima. See kestab kaks nädalat, siis pannakse veel kaks nädalat tooteid üles ja 16. juunil on suur avamine. See saab olema kõige suurem Reserved Eestis. Kauplus on läbi kahe korruse, poel on oma pinna peal eskalaatorid ja lift. Reserved hõlmab kogu endise Marks&Spenceri kaupluse pinna, mida on tublisti laiendatud. Sellega liideti osa teisel korrusel aatriumi ümbritsenud koridorist ja alumisel korrusel liideti sellega GoldTime’i vana kaupluse ruumid,» selgitas Sepp. Reservedi uues poes on ligikaudu 2000 ruutmeetrit pinda.

Kahe suure uuendusega paralleelselt remonditakse ka väiksemaid rendipindasid ning peatselt algab ka koridoride ehk galeriide uuendamine. Viimase laienduse käigus pandud põrandaplaadid jäävad koridoris paika, aga vanemaid plaate hakatakse jupphaaval välja vahetama. Põrandavahetuse ajal on kõik poed lahti. Vanu plaate hakatakse eemaldama öösiti, uusi plaate pannakse päeval osade kaupa, nii et see külastajate liikumist ei takistaks.

Augustis avatakse koos uuenenud galeriiga ka kõik praegu suletud rendipinnad.

Tellingud ja kiled on üles seatud ka Prismas. «Prismas mingeid töid ei tehta, aga selleks, et turvalisus oleks tagatud, pandi Prismas üks tsoon kinni,» selgitas Sepp.

Järgmiseks vahetatakse keskuses välja H&Mi lähedal olevad liikuvad kaldteed ehk travelaatorid. Need asendatakse eskalaatoritega, mis võtavad tunduvalt vähem ruumi ja seoses sellega teeb ka H&M endale suhteliselt suure värskenduse. «Nad saavad senisele pinnale terve koridori juurde. Loodame asjad aasta lõpuks nii kaugele saada, et kevadel saab kohe ehitama hakata. Täielikult tehakse ümber ka Endla tänava poolne fassaad, mis hakkab kajastama Kristiine keskuse uut ajastut,» ütles Sepp.