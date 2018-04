Kolmapäeval algab registreerimine õpilasmalevasse

13-19-aastastel aktiivsetel ja töökatel Tallinna koolinoortel on valikus rohkem kui 50 rühma nii Tallinnas kui mujal Eestis. Kokku on pakkuda ligi 1000 malevakohta.

SA Õpilasmalev juhataja Ott Väli sõnul ei teki malevarühmad tühja koha peale. «Malevlased lähevad vaid sinna, kus on töö! Rõõm on tõdeda, et jätkuvalt on ettevõtjaid, kes annavad noortele võimaluse oma piiramatu energia rakendada töötegemisse,» sõnas Väli. «Sihtasutusel Õpilasmalev on sel suvel koostöö umbes 30 eraettevõttega, lisaks Riigimetsa Majandamise Keskus ja kõik Tallinna linnaosavalitsused.»