Bürokraatia tekitab jäätmejaamades järjekordi

«Eks siin on mitu asja korraga koos. Esiteks on praegu see aeg, kui kõik tahavad koristada ja sealhulgas ka oma jäätmed ära anda. Teine probleem on tööjõuga. Me otsime sinna pidevalt inimesi, aga sellesse ametisse on keeruline töötajaid leida. See on hea töö näitkeks mõnele pensionärile – konti ei murra, aga ka palk pole eriti suur,» tõdes Tallinna keskkonnaameti juhataja Relo Ligi. Ta kinnitas, et keskkonnaamet on järjekordade probleemist teadlik ning tegeleb sellele lahenduste otsimisega.