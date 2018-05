Aas kutsub omavalitsusi tasuta ühistransporti valima

«Kui Tallinnas tasuta ühistranspordi teemaga alustasime, pidasid kõik seda ilmvõimatuks ja räägiti aina sellest, kuidas kogu süsteem kukub kokku,» ütles linnapea ja lisas, et reaalsus on vastupidine. «Tasuta ühistransport Tallinnas on end igati õigustanud ja Tallinna kogemus näitab, et üleminek tasuta transpordile on andnud võimaluse säilitada ja isegi suurendada investeeringuid.»