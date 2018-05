Fotod: Maakri tänavale kerkib veel üks pilvelõhkuja

Pilvelõhkuja projekti autorid on Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud KOKO arhitektid. Maakri 30 krundile kerkiva Skyoni kõrgus maapinnast saab olema 95 meetrit.

Capital Milli tegevjuht Igor Mölder lubas pilvelõhkujast teha kogu Tornimäe piirkonna pärli. «Tornimäe prestiižne asukoht seab igale siia rajatavale hoonele kõrged nõudmised. Me soovime need nõudmised ümber sõnastada ja seada uus standard nagu tegime büroohoonetega Navigator ja Explorer sadamaalal. Meie jaoks on oluline suurepärane töökeskkond, sest ainult nii saab olla töö võimalikult tulemuslik. Sellesse panustab nii KOKO arhitektide loodud kõrgetasemeline arhitektuur ja sisearhitektuur kui targad ja energiasäästlikud tehnosüsteemid,» ütles Mölder.